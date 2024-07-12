В I полугодии текущего года терминалы Горьковской железной дороги обработали более 2,5 млн тонн грузов

14:18

Обработка грузов на терминалах Горьковской железной дороги в январе-июне 2024 года превысила отметку в 2,5 млн тонн, что на 8% выше, чем в 2023 году. Этот показатель обусловлен инфраструктурным развитием грузовых площадок магистрали и совершенствованием технологии работы.

Отметим, что клиенты ГЖД активно используют новые сервисы, в том числе «ЦМ-Экспедитор», «Мастер погрузки» и «ЦМ-авто».

Горьковская железная дорога за 6 месяцев 2024 года обработала грузы на терминалах:

Тихорецкая – 494,6 тыс. тонн;

Муром – 306,1 тыс. тонн;

Доскино – 227,4 тыс. тонн;

Чернушка – 187,6 тыс. тонн;

Юрьевец – 161,9 тыс. тонн;

Котельнич-2 – 147,1 тыс. тонн;

Киров-Котласский – 125,1 тыс. тонн;

Ижевск – 122,5 тыс. тонн.

На терминалах Горьковской магистрали оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка широкой номенклатуры грузов, их хранение в крытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов, услуги очистки/промывки вагонов.

Активно внедряется в работу «цифровая модель» взаимоотношений с грузоотправителями и грузополучателями. Сейчас абсолютно каждый клиент магистрали имеет возможность в «Личном кабинете» дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.