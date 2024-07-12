Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 3 тыс. школьников посетили Центр по сохранению исторического наследия Калининградской железной дороги с начала летних каникул

2024-07-12 14:08
В Центре по сохранению исторического наследия Калининградской железной дороги проводятся ежедневные экскурсии для воспитанников пришкольных лагерей. С начала летних каникул в составе организованных групп музейную площадку посетили более 3 тыс. учащихся со всей области, а всего с начала года – более 10 тыс. человек.

В музее под открытым небом Калининградской магистрали представлено более 60 экспонатов, в том числе 21 образец подвижного состава. Самые раритетные – пассажирский вагон, построенный в 1879 году на Александровском заводе Санкт-Петербурга, служебный вагон 1937 года выпуска и паровоз серии «Л» 1948 года. На одной из железнодорожных платформ установлены противотанковые пушки, участвовавшие в Великой Отечественной войне, выставлена трофейная техника.

Также в экспозиции музея можно увидеть карту Российских железных дорог 1895 года, средства связи прошлого века, картонные билеты, наборы посуды для обслуживания пассажиров в фирменных поездах «Янтарь» и многое другое.

В ходе экскурсий сотрудники центра через рассказ об экспонатах знакомят школьников с историей железных дорог России, их ролью в развитии страны и области, а также железнодорожными профессиями и учебными заведениями, где им обучают. Особое внимание во время экскурсий для детей уделяется вопросам безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

