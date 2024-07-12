Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество пассажиров «Ласточек» в Челябинской области выросло на 24%

2024-07-12 13:32
Электропоезда «Ласточка» на Южно-Уральской железной дороге перевезли 300 тыс. человек в I полугодии 2024 года. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала курсирования (5 ноября 2020 года) «Ласточками» воспользовалось почти 1,6 млн человек.

Ежедневно порядка 1,6 тыс. человек совершают поездки на скоростных электричках. Жителей региона привлекают комфортабельный подвижной состав и удобный график движения.

Чаще всего пассажиры совершают поездки из Челябинска до Магнитогорска, Карталов и обратно. По этим маршрутам была совершена половина поездок южноуральцев. Чуть реже отправлялись до Троицка и станции Тамерлан.

«Ласточки» следуют ежедневно, отправляясь с пригородного вокзала Челябинска в 06:30 и 17:45. Из Магнитогорска поезд отправляется в 06:32 и 17:23. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы.

С 2023 года на маршруте курсирует третья пара электропоездов «Ласточка» (пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»). Поезда курсируют круглогодично по пятницам, субботам, воскресеньям, предпраздничным и праздничным дням, отправляясь из Челябинска в 12:35, из Магнитогорска – в 11:30.

Приобрести билет на скоростные электропоезда «Ласточка» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также на сайте АО «СПК» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Продажа билетов начинается за 10 суток. Стоимость билета на полный маршрут – от 1080 рублей в зависимости от класса обслуживания. Для оформления проездных документов и посадки в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников. При посадке в электропоезд, помимо билета, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

