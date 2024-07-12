В Вяземском после реконструкции начал работу детский оздоровительный лагерь ОАО «РЖД»

10:49

На Дальневосточной железной дороге после масштабной реконструкции первую смену детей принял оздоровительный лагерь имени Константина Заслонова, расположенный в Вяземском (Хабаровский край). 250 ребят со всего Дальнего Востока отдохнут и наберутся сил перед новым учебным годом в максимально комфортных условиях.

В детском оздоровительном учреждении были построены 3 новых корпуса, а также реконструированы 2 ранее возведенных. Жилые помещения оснащены удобной новой мебелью и соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям. Также полностью обновлена хозяйственная часть лагеря, в том числе столовая.

Для физического развития ребят обустроена спортивная площадка с искусственным газоном.

До конца лета лагерь примет еще одну смену, а со следующего года начнет работать в полном объеме – 3 летних месяца.

ОАО «РЖД» оказывает значительную социальную поддержку работникам компании, в том числе организуя отдых и оздоровление их детей. Всего на ДВЖД летом для детей железнодорожников и всех желающих открыты 6 оздоровительных учреждений, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.