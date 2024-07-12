Перевозки туристическими поездами в Нижегородской области за 6 месяцев 2024 года выросли в 3 раза

Перевозки туристическими поездами в Нижегородской области за 6 месяцев 2024 года выросли в 3 раза

10:43

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, в январе-июне 2024 года воспользовались более 16,4 тыс. пассажиров. Это в 3 раза больше, чем за первую половину прошлого года.

Самым популярным среди туристов остается ретропоезд с паровой тягой, который курсирует по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. За 6 месяцев он совершил 84 рейса, а его пассажирами стали почти 11,6 тыс. человек.

Этот состав также используется на туристическом маршруте «По следам писателей». Во время поездки туристы посещают дома-музеи А. М. Горького и А. П. Гайдара, а также принимают участие в уникальной иммерсивной программе с театральными зарисовками, квесте по старинным пешеходным улицам города и чаепитии с традиционными арзамасскими пирогами.

Отметим, что в составе этого поезда – уникальный ретропаровоз и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Пассажиры Горьковской магистрали также выбирают обзорные туры на пригородных поездах из Нижнего Новгорода во Владимир и Семенов.

Напомним, что с 29 июня по субботам ГЖД запустила новый туристический мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино, который включает в себя поездку на пригородном поезде до ст. Ужовка и на автобусе до пушкинского села. Маршрут разработан в рамках развития внутреннего туризма в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Всю информацию по расписанию туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.