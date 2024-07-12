Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Специализированную помощь на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги в I полугодии 2024 года получили более 4,5 тыс. маломобильных пассажиров

2024-07-12 10:01
За 6 месяцев 2024 года на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги необходимую помощь получили 4522 маломобильных пассажира. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на специальные услуги увеличился на 16%.

Сопровождение маломобильных пассажиров предоставляется на 20 железнодорожных вокзалах ВСЖД. Наибольшее количество обращений зафиксировано на станциях Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ.

Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить бесплатную помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и посадке в него.

Кроме того, на вокзалах магистрали проводятся мероприятия по созданию безбарьерной среды. Регулярно обновляется контрастная маркировка ступеней и стеклянных поверхностей, устраняются перепады высот, монтируются поручни. В I полугодии 2024 года на вокзалах Тайшет и Черемхово оборудованы пандусы для маломобильных граждан.

Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

