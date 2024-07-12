На Забайкальской железной дороге обсудили вопросы развития региональных грузоперевозок

09:51

На Забайкальской железной дороге прошел региональный координационный совет по вопросам развития грузовой базы в Забайкальском крае и Амурской области. Представители магистрали, профильных министерств и ключевые грузоотправители двух регионов обсудили эффективность организации перевозочного процесса в условиях постоянного роста объемов перевозок.

Участники совещания рассмотрели вопросы развития железнодорожной инфраструктуры, расширения перечня услуг, предоставляемых клиентам, и увеличения объемов трансграничных перевозок. Кроме того, одной из ключевых тем стало обеспечение транспортного сопровождения объектов, которые входят в «Территории опережающего развития» (ТОР), создаваемые в Забайкалье и Приамурье.

Так, по оценке представителей правительства Забайкальского края, к 2026 году потребность в грузоперевозках через Южный ход ЗабЖД увеличится на 18 млн тонн в год. Основную долю составит продукция предприятий горнодобывающей отрасли. Чтобы обеспечить передачу прогнозируемых объемов через границу с Китаем, железнодорожниками и органами власти организована совместная работа по развитию пунктов пропуска. РЖД приступили ко 2 очереди реконструкции станции Забайкальск. Кроме того, совместно с представителями КНР обсуждается возможность строительства нового железнодорожного пункта пропуска в поселке Приаргунск.

В Амурской области в рамках реализации проектов ТОР ведется строительство Амурского газохимического комплекса, предприятий агропромышленного хозяйства, а также многофункционального железнодорожного терминального комплекса «Сухой порт Благовещенск». Ожидается, что благодаря этим проектам объем погрузки на железной дороге в регионе к 2029 году увеличится более чем на 5,5 млн тонн в год. Для этого проведена реконструкция станции Усть‑Пера, сейчас ведется развитие станции Поярково и линии Поярково – Завитая. Представителями магистрали и транспортного рынка рассматриваются вопросы присоединения путей необщего пользования и организации железнодорожных перевозок для новых предприятий.

«Забайкальская железная дорога максимально заинтересована в увеличении объемов грузоперевозок, ведь рост погрузки – это показатель развития предприятий Забайкалья и Приамурья, а, следовательно, он имеет мультипликативный эффект. Это означает увеличение количества рабочих мест, налоговых поступлений, развитие сопутствующей социальной инфраструктуры. Поэтому мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы обеспечить транспортную доступность представителям всех отраслей двух регионов», – отметил в ходе встречи начальник ЗабЖД Владимир Антонец.

Напомним: за 6 месяцев 2024 года на полигоне Забайкальской железной дороги было погружено более 12,1 млн тонн различных грузов, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 6%. Больше всего на магистрали было погружено каменного угля – 7 млн тонн, руды железной и марганцевой – 2 млн тонн и строительных грузов – 709 тыс. тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.