Сахалинские железнодорожники напомнили инструкторам автошкол правила пересечения переездов

09:35

В Южно-Сахалинске для привлечения внимания к проблеме дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах работники магистрали организовали для инструкторов автошкол учебную поездку в тренажере локомотива. Железнодорожники наглядно показали, какую опасность представляют нарушения ПДД на переездах. Представители автошкол, управляя виртуальным поездом в условиях максимально приближенных к реальности, убедились в невозможности его мгновенной остановки, так как тормозной путь грузового состава может составлять более 1 км.

Помимо тренировок за учебным пультом, инструкторы пообщались с локомотивными бригадами. Машинисты и их помощники рассказали об особенностях своей работы, о том, что несут ответственность за пассажиров и груз, рискуют жизнью из-за безответственных водителей, выезжающих на переезд при закрытом шлагбауме и запрещающих сигналах светофора. Также железнодорожники призвали преподавателей уделять особое внимание при подготовке автолюбителей вопросам правильного пересечения переездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.