Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии текущего года перевозки пассажиров со станций Дальневосточной магистрали увеличились на 4,2%

2024-07-12 09:32
В I полугодии текущего года перевозки пассажиров со станций Дальневосточной магистрали увеличились на 4,2%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2024 года со станций ДВЖД отправлено около 5,3 млн пассажиров, что на 4,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородных поездах перевезено 3,4 млн человек (+4%), в поездах дальнего следования – 1,9 млн (+4,6%).

Пассажирооборот в январе-июне увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 1,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 186 млн пасс.-км (+3,6%), в дальнем следовании – более 1,1 млрд пасс.-км (+4,7%).

В июне 2024 года со станций Дальневосточной железной дороги отправлено более 991 тыс. человек (-3,1%), из них в пригородных поездах – 651 тыс. (-3%), в поездах дальнего следования – 340 тыс. (-3,5%).

Пассажирооборот в июне 2024 года остался на уровне прошлого года и составил 241 млн пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 35 млн пасс.-км (-2,1%), в дальнем следовании – более 206 млн пасс.-км (на уровне прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru