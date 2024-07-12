В I полугодии текущего года перевозки пассажиров со станций Дальневосточной магистрали увеличились на 4,2%

В январе-июне 2024 года со станций ДВЖД отправлено около 5,3 млн пассажиров, что на 4,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородных поездах перевезено 3,4 млн человек (+4%), в поездах дальнего следования – 1,9 млн (+4,6%).

Пассажирооборот в январе-июне увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 1,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 186 млн пасс.-км (+3,6%), в дальнем следовании – более 1,1 млрд пасс.-км (+4,7%).

В июне 2024 года со станций Дальневосточной железной дороги отправлено более 991 тыс. человек (-3,1%), из них в пригородных поездах – 651 тыс. (-3%), в поездах дальнего следования – 340 тыс. (-3,5%).

Пассажирооборот в июне 2024 года остался на уровне прошлого года и составил 241 млн пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 35 млн пасс.-км (-2,1%), в дальнем следовании – более 206 млн пасс.-км (на уровне прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.