Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Дальневосточной железной дороге в I полугодии 2024 года выросла на 2%

2024-07-12 09:27
Погрузка на Дальневосточной железной дороге в I полугодии 2024 года выросла на 2%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 6 месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 38 млн тонн, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился на 1% и составил более 120 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 150 млрд тонно-км (-1,6%).

За 6 месяцев 2024 года в том числе погружено:

  • каменного угля – 18,3 млн тонн (+7,1% к январю-июню 2024 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 4,1 млн тонн (-2,5%);
  • лесных грузов – 1,4 млн тонн (-3,7%);
  • строительных грузов – 1,5 млн тонн (-5,2%);
  • руды железной и марганцевой – 1,4 млн тонн (-3,1%);
  • грузов в контейнерах – 1,2 млн тонн (-3,4%);
  • цемента – 623 тыс. тонн (на уровне прошлого года);
  • черных металлов – 459 тыс. тонн (+10,1%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 269 тыс. тонн (на уровне прошлого года).

В июне 2024 года на станциях ДВЖД погружено 6,2 млн тонн грузов (+1,4% к июню 2023 года).

Грузооборот в июне составил 19,5 млрд тарифных тонно-км (на уровне прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же составил 24,4 млрд тонно-км (на уровне прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru