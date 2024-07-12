Погрузка на Дальневосточной железной дороге в I полугодии 2024 года выросла на 2%

За 6 месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 38 млн тонн, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился на 1% и составил более 120 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 150 млрд тонно-км (-1,6%).
За 6 месяцев 2024 года в том числе погружено:
В июне 2024 года на станциях ДВЖД погружено 6,2 млн тонн грузов (+1,4% к июню 2023 года).
Грузооборот в июне составил 19,5 млрд тарифных тонно-км (на уровне прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же составил 24,4 млрд тонно-км (на уровне прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.