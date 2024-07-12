Погрузка на Дальневосточной железной дороге в I полугодии 2024 года выросла на 2%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге в I полугодии 2024 года выросла на 2%

09:27

За 6 месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 38 млн тонн, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился на 1% и составил более 120 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 150 млрд тонно-км (-1,6%).

За 6 месяцев 2024 года в том числе погружено:

каменного угля – 18,3 млн тонн (+7,1% к январю-июню 2024 года);

нефти и нефтепродуктов – 4,1 млн тонн (-2,5%);

лесных грузов – 1,4 млн тонн (-3,7%);

строительных грузов – 1,5 млн тонн (-5,2%);

руды железной и марганцевой – 1,4 млн тонн (-3,1%);

грузов в контейнерах – 1,2 млн тонн (-3,4%);

цемента – 623 тыс. тонн (на уровне прошлого года);

черных металлов – 459 тыс. тонн (+10,1%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 269 тыс. тонн (на уровне прошлого года).

В июне 2024 года на станциях ДВЖД погружено 6,2 млн тонн грузов (+1,4% к июню 2023 года).

Грузооборот в июне составил 19,5 млрд тарифных тонно-км (на уровне прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же составил 24,4 млрд тонно-км (на уровне прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.