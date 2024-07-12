Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Забайкальской железной дороге начали водить поезда массой 8800 тонн

2024-07-12 09:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Забайкальской железной дороге в рамках развития технологий тяжеловесного движения приступили к вождению грузовых поездов массой 8800 тонн. Составы формируются на станции Сковородино и отправляются на восток. Перевозки осуществляются локомотивами 4ЭС5К – электровозами серии «Ермак» в 4-х секционном исполнении.

Отправка поездов повышенной весовой нормы началась в июне: за месяц было сформировано 16 таких поездов. Ранее максимальный вес составов, следующих по ЗабЖД, составлял 8200 тонн.

Всего за I полугодие 2024 года на Забайкальской железной дороге было организовано движение почти 5,9 тыс. поездов повышенной массы более 6,7 тыс. тонн, на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе было проведено 963 поезда массой свыше 8 тыс. тонн (+37,5% к уровню 2023 года).

Помимо этого, продолжается активное применение технологии виртуальной сцепки грузовых составов: за 6 месяцев 2024 года по полигону ЗабЖД проведено 23,1 тыс. пар поездов. Это более чем в 3,5 раза больше, чем в I полугодии прошлого года. Такой метод организации пропуска поездопотока позволяет сократить интервал попутного следования грузовых поездов до 4-6 минут благодаря установке между локомотивами двух и более поездов соединения по специальному радиоканалу.

Кроме того, с начала года проведено 1,4 тыс. соединенных грузовых поездов (+24,5% к прошлому году). При этой технологии 2 грузовых поезда физически объединяются в один состав.

Организация движения тяжеловесных поездов и применение виртуальной сцепки позволяют максимально эффективно использовать имеющуюся пропускную способность участков железной дороги. Особенно актуальным это становится в условиях проведения путеремонтных работ, когда один из двух путей закрывается, а пропуск поездопотока в обоих направлениях осуществляется по соседнему пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

