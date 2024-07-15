Северная железная дорога﻿ проводит капитальный ремонт пути на участке Фурманов – Волгореченск

16:54

Северная железная дорога проводит капитальный ремонт пути на участке Фурманов (Ивановская область) – Волгореченск (Костромская область).

Общая длина отремонтированного пути составила 11,2 км. Железнодорожники уложили бесстыковой путь на новые железобетонные шпалы, обновили балласт из щебня, очистили полосу отвода железной дороги и установили новые пикетные столбики. Также капитально отремонтировано четыре переезда в местах пересечения с автомобильными дорогами.

Ремонт участка Фурманов – Волгореченск, общая длина которого составляет 32 км, будет продолжен.

Северная магистраль развивает участок Фурманов – Волгореченск, по которому ранее курсировали только грузовые поезда. Пассажирское железнодорожное сообщение здесь открыто в сентябре 2023 года, когда были запущены межрегиональные поезда.

Рельсовые автобусы «Орлан» по этому участку ежедневно делают пять рейсов туда-обратно: четыре по маршруту Иваново – Фурманов – Волгореченск и один рейс Фурманов – Волгореченск, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.