Более 78 тыс. бутылок и банок собрано через фандоматы вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали

16:09

За первое полугодие 2024 года фандоматы на железнодорожных вокзалах Куйбышевской магистрали собрали более 78 тыс. единиц использованной тары, в том числе 60,5 тыс. пластиковых бутылок и 17,5 тыс. алюминиевых банок.

Вместимость каждого фандомата – 0,6 куб. м. В накопитель пустая тара попадает через небольшое окно, куда необходимо положить бутылку или банку штрихкодом вверх. Автомат его считывает и высвечивает на дисплее предложение перейти по QR-коду на сайт бонусной программы, где можно зарегистрироваться, копить экобонусы и обменивать их на баллы и скидки партнеров.

В фандоматах тара хранится до заполнения устройств, а затем силами специализированных организаций (Ecoplatform) сортируется, очищается, измельчается, после чего повторно используется для производства новых товаров: бутылок, одежды, обуви, мебели и других.

За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы. В дальнейшем их можно обменять на скидки у компаний-партнеров: крупных торговых сетей, магазинов по продаже электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и др. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Всего на вокзальных комплексах Куйбышевской железной дороги установлено 15 фандоматов. Они расположены на вокзалах Уфа, Ульяновск-Центральный, Пенза-1, Самара, Кинель, Набережные Челны, Рузаевка, Саранск, Сызрань-1, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.