Горьковская железная дорога увеличит количество рейсов на мультимодальном маршруте Нижний Новгород – Большое Болдино

2024-07-15 15:07
Горьковская железная дорога увеличит количество рейсов на мультимодальном маршруте Нижний Новгород – Большое Болдино
Горьковская железная дорога увеличит количество рейсов на новом туристическом мультимодальном маршруте сообщением Нижний Новгород – Большое Болдино с 21 июля 2024 года.

Ранее поезд курсировал по субботам, а теперь совершить поездку можно и в воскресенье. Из Нижнего Новгорода состав будет отправляться по субботам и воскресеньям в 07:35 и прибывать на ст. Ужовка в 11:00. В обратный рейс со ст. Ужовка поезд отправится в 19:08, а в Нижний Новгород прибудет в 22:33.

По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, данный мультимодальный маршрут разработан в рамках празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Он включает в себя поездку на пригородном поезде до ст. Ужовка и на автобусе до пушкинского села.

Он также напомнил, что родовая усадьба Пушкина в Большом Болдине Нижегородской области, где поэтом были написаны всеми любимые произведения: «Медный всадник», «Пиковая дама», «Сказка о рыбаке и рыбке» и две последние главы «Евгения Онегина», – является объектом культурного наследия федерального значения. Из всех имений, которыми владели родственники писателя, только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн.

Билеты на поезд можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам». Проезд за автобус оплачивается на месте. На железнодорожном транспорте действуют федеральные и региональные льготы для жителей Нижегородской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

