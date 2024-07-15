Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 5 млн билетов на уральские поезда дальнего следования Южно-Уральской магистрали было оформлено через интернет за 6 месяцев 2024 года

2024-07-15 13:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2024 года более 5 млн проездных документов было оформлено онлайн. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая доля онлайн-продаж от общего количества билетов, приобретенных в поезда дальнего следования Уральского филиала АО «ФПК», составляет 72%. Пик продаж электронных билетов пришелся на июнь текущего года.

Получить больше информации о курсировании поездов и приобрести электронные билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».

В июне 2024 года для удобства пассажиров была запущена услуга «Лист ожидания». Она дает возможность купить билет на поезд, места в котором уже распроданы, если кто-то отказался от поездки или в составе поезда появились дополнительные вагоны, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

