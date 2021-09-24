Билеты на «Сапсан» отправлением с 1 по 15 октября можно купить по сниженной стоимости

19:59

Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», планирующие путешествие с 1 по 15 октября, могут приобрести билеты по сниженным ценам.

Специальная акция приурочена ко Дню основания компании ОАО «ЖД» и распространяется на все поезда «Сапсан» курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, а также Москвой и Нижним Новгородом.

Так, минимальная стоимость билетов в направлении Санкт-Петербург – Москва составит – от 1 400 рублей, между Москвой и Нижним Новгородом – от 759 рублей, а между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом – от 2 157 рублей (в зависимости от класса обслуживания, выбора категории и количества оставшихся в продаже мест).

Оформить проездные документы по специальным ценам можно уже сейчас онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и во всех кассах дальнего следования.

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и о стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону 8 (800) 775-00-00.