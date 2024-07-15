Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные пригородные поезда назначаются на Балтийском направлении Калининградской железной дороги в День ВМФ

2024-07-15 10:06
В связи с празднованием Дня Военно-морского флота 28 июля 2024 года пригородные поезда в сообщении Калининград – Балтийск будут курсировать по измененному расписанию.

В частности: 

  • с Южного вокзала Калининграда поезда будут отправляться в 06:50, 07:55, 09:10, 09:44, 10:10 и 17:50;
  • из Балтийска – в 14:00, 15:00, 16:30, 17:55 и 19:34.

Рельсовые автобусы, отправляющиеся из Калининграда в 09:44 и 10:10, будут курсировать в 3-вагонном исполнении. Все остальные рейсы – в 6-вагонном.

В связи с изменением в расписании на Балтийском направлении 28 июля отменяются рельсовые автобусы, отправляющиеся с Южного вокзала в 08:10, 09:48, 11:30, 13:05, и со станции Балтийск – в 09:51, 13:10, 14:30, 16:20, 19:10.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

