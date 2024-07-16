Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская магистраль примет участие в федеральной программе подготовки специалистов среднего профессионального образования

2024-07-16 17:27
Горьковская магистраль примет участие в федеральной программе подготовки специалистов среднего профессионального образования
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская магистраль примет участие в создании и развитии Нижегородского образовательно-производственного центра железнодорожного транспорта в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Соглашение о партнерстве между ОАО «РЖД», Министерством образования и науки Нижегородской области и Нижегородским филиалом СамГУПС подписано 16 июля в Нижнем Новгороде. Подписи под документом поставили начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков и директор Нижегородского филиала СамГУПС Наталья Маланичева. В обсуждении вопросов создания и развития центра железнодорожного транспорта также принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Цель проекта – повышение качества подготовки специалистов среднего профессионального образования и обеспечения отраслевых предприятий квалифицированными кадрами.

«Федеральный проект «Профессионалитет» стал локомотивом комплексной перезагрузки системы среднего профессионального образования. Учитывая интерес молодежи к обучению в колледжах, одной из задач проекта является широкое распространение отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров по востребованным специальностям и профессиям. Открытие образовательно-производственного центра железнодорожного транспорта на базе Нижегородского филиала СамГУПС планируется в 2025 году», – сказал Сергей Дорофеевский.

Напомним, в начале июля заместитель начальника Департамента управления персоналом (ЦКАДР) ОАО «РЖД» Александр Збарский с рабочим визитом посетил Нижегородский филиал СамГУПС, чтобы оценить ход подготовки к реализации федерального проекта «Профессионалитет». В ходе визита Александр Збарский отметил, что проект даст возможность не просто переоснастить учебно-лабораторную базу, он позволит выпускникам-железнодорожникам существенно углубить знания и сформировать прочные профессиональные навыки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru