Горьковская магистраль примет участие в федеральной программе подготовки специалистов среднего профессионального образования

17:27

Горьковская магистраль примет участие в создании и развитии Нижегородского образовательно-производственного центра железнодорожного транспорта в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Соглашение о партнерстве между ОАО «РЖД», Министерством образования и науки Нижегородской области и Нижегородским филиалом СамГУПС подписано 16 июля в Нижнем Новгороде. Подписи под документом поставили начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков и директор Нижегородского филиала СамГУПС Наталья Маланичева. В обсуждении вопросов создания и развития центра железнодорожного транспорта также принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Цель проекта – повышение качества подготовки специалистов среднего профессионального образования и обеспечения отраслевых предприятий квалифицированными кадрами.

«Федеральный проект «Профессионалитет» стал локомотивом комплексной перезагрузки системы среднего профессионального образования. Учитывая интерес молодежи к обучению в колледжах, одной из задач проекта является широкое распространение отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров по востребованным специальностям и профессиям. Открытие образовательно-производственного центра железнодорожного транспорта на базе Нижегородского филиала СамГУПС планируется в 2025 году», – сказал Сергей Дорофеевский.

Напомним, в начале июля заместитель начальника Департамента управления персоналом (ЦКАДР) ОАО «РЖД» Александр Збарский с рабочим визитом посетил Нижегородский филиал СамГУПС, чтобы оценить ход подготовки к реализации федерального проекта «Профессионалитет». В ходе визита Александр Збарский отметил, что проект даст возможность не просто переоснастить учебно-лабораторную базу, он позволит выпускникам-железнодорожникам существенно углубить знания и сформировать прочные профессиональные навыки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.