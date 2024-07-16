Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Куйбышевской железной дороге будет открыт современный образовательно-производственный кластер «Профессионалитет»

2024-07-16 15:58
На Куйбышевской железной дороге будет открыт современный образовательно-производственный кластер «Профессионалитет»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Ульяновском техникуме железнодорожного транспорта подписано соглашение о создании на его базе образовательно-производственного кластера отрасли «Железнодорожный транспорт». От лица ОАО «РЖД» подпись под документом поставил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Александр Заикин.

Согласно документу в развитии образовательного проекта примут участие Куйбышевская магистраль, Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Ульяновский техникум железнодорожного транспорта, Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права, Барышский индустриально-технологический техникум, Николаевский технологический техникум и ООО «Инжиниринг Сервис-Путьмаш».

В рамках проекта в Ульяновском техникуме железнодорожного транспорта будут оборудованы современные учебные лаборатории и мастерские, разработаны новые образовательные программы, ориентированные на практические потребности транспортной отрасли. Планируется ремонт помещений, приобретение новых тренажеров, лабораторных установок, учебных стендов и интерактивных макетов.

«Железнодорожный производственный кластер «Профессионалитет» на базе Ульяновского техникума – это образовательный центр, большая производственная мастерская, которая позволит студентам учреждений среднего профессионального образования получить так необходимый практический навык работы. Они смогут начать свою карьеру в компании «РЖД» с более глубокими профессиональными навыками и знаниями, приобретенными в результате обучения с применением интерактивных технологий, виртуальной и дополненной реальности», – отметил Александр Заикин, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

