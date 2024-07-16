Популярность «наземного метро» в Екатеринбурге выросла на треть за полгода

14:07

Свердловская железная дорога подвела итоги работы «наземного метро» в Екатеринбургской агломерации в первом полугодии 2024 года. С января по июнь включительно поездки в электричках в зоне действия единого городского тарифа (ЕГТ) совершили 1,7 млн пассажиров. Это на 30% больше, чем с февраля по июнь предыдущего года (тариф действует с февраля 2023 г.). Ежедневно пригородные поезда в зоне ЕГТ перевозят более 9 тыс. человек.

На рост популярности электричек повлияло включение в зону ЕГТ с января 2024 года дополнительно 13 станций и остановочных пунктов. За полгода с этих станций возможностью проезда внутри агломерации по фиксированной цене 37 рублей воспользовались свыше 188 тыс. человек. Наиболее востребованными стали о.п. Бобровка (+55%), о.п. 479 км (+52%), Исеть (+45%), Арамиль (+42%), о.п. Будка (+41%), Верхняя Пышма. Музей (+39%).

Востребованность «наземного метро» выросла также благодаря расширению сети беспересадочных маршрутов. В графике движения на 2024 год СвЖД объединила некоторые пригородные поезда, маршруты которых начинались или заканчивались на станции Екатеринбург-Пассажирский (ж/д вокзал). Благодаря этому у пассажиров появилась возможность добираться из одного района города в другой без пересадки на вокзале. Увеличилось количество маршрутов, проходящих через центр Екатеринбурга.

К примеру, объединение электричек Баженово – Екатеринбург и Екатеринбург – Дружинино в единый маршрут Баженово – Дружинино позволило жителям поселков Бобровка, Белоярская Застава и микрорайона Компрессорный доезжать без пересадки до ВИЗа, Сортировки и станции Решеты. На электричке Невьянск – Камышлов жители поселков Исеть и Шувакиш могут добираться до центра Екатеринбурга (станции Первомайская, Шарташ), поселков Путевка, Чапаева, Кольцово. Беспересадочные маршруты в зоне ЕГТ появились также на направлениях Решеты – Арамиль, Кольцово – Северка и др.

«Наземное метро» – это 133 пригородных поезда, курсирующих в семи направлениях. В зону ЕГТ на сегодняшний день входят 48 станций и остановочных пунктов СвЖД. Благодаря введению ЕГТ (действует с февраля 2023 года) электрички удалось интегрировать в систему общественного транспорта Екатеринбурга. Поезда позволяют в любую погоду перемещаться между разными районами города, минуя транспортные заторы.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании. Действуют все виды льгот, предусмотренных в пригородном железнодорожном сообщении, в том числе сезонные скидки 50% для пенсионеров, школьников, студентов. Дети до 7 лет едут бесплатно, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.