«Городская электричка» перевезла почти 800 тыс. пассажиров в Нижнем Новгороде в I полугодии

09:29

Маршрутами «Городской электрички» в Нижнем Новгороде в январе-июне 2024 года воспользовались почти 800 тыс. человек.

Проект Горьковской железной дороги и АО «ВВППК» реализуется с 2013 года и призван интегрировать железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. «Городская электричка» в столице Приволжья курсирует по двум направлениям – Сормовскому и Приокскому.

Первая Сормовская линия является самой популярной линией среди нижегородцев. За 6 месяцев здесь перевезено почти 413 тыс. человек. Она включает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до ст. Дубравная. Отправление электричек в часы пик осуществляется каждые 15 минут.

Вторая Сормовская линия включает участок от ст. Починки до ст. Варя. Здесь организовано тактовое движение электропоездов в утреннее и вечернее время (с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00), отправлением со станции Починки в 02 и 32 минуты каждого часа (например, 07:02, 07:32 и т.д.), а со станции Варя – в 20 и 50 минут каждого часа (например, 16:50, 17:20 и т.д.). В дневные часы (с 10:00 до 14:00) городская электричка курсирует каждые 40 минут. В январе-июне по данному маршруту перевезено более 262 тыс. человек.

Приокская линия включает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до ст. Проспект Гагарина. В утренний «час пик» (с 06:00 до 09:00) электрички отправляются с проспекта Гагарина каждый час. В I полугодии поезда на данной линии перевезли более 82 тыс. пассажиров.

Остановочные пункты «Городской электрички» расположены в местах пересечения с автомагистралями для удобной пересадки на городской пассажирский транспорт.

В «Городской электричке» при оплате транспортной картой «Ситикард» действует пересадочный тариф «электронный кошелек 60 и 90 минут» при проезде между пунктами, расположенными на территории городского округа Нижнего Новгорода (участки Н.Новгород-Московский – Окский Берег, Н.Новгород-Московский – Починки – Дубравная и Варя – Починки).

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить: