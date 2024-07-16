На Забайкальской железной дороге с начала года количество случаев травмирования граждан снизилось более чем на 28%

На Забайкальской железной дороге с начала года количество случаев травмирования граждан снизилось более чем на 28%

09:22

За первые 6 месяцев 2024 года на объектах инфраструктуры Забайкальской железной дороги количество случаев травмирования граждан снизилось на 28,6%. В результате нарушения правил личной безопасности пострадали 15 человек, из них 9 – со смертельным исходом. При этом 11 случаев травмирования произошли в Забайкальском крае, 4 – в Амурской области.

За аналогичный период 2023 года на магистрали травмы получил 21 человек, из них смертельные – 15.

Чаще всего несчастные случаи происходили при попытке граждан перейти железнодорожные пути в неустановленных для этого местах или перед близко идущим поездом.

Особое беспокойство вызывают происшествия, в которых страдают несовершеннолетние. В первом полугодии зафиксирован один такой инцидент. 25 июня на станции Антипиха подросток 2007 года рождения при попытке подняться на цистерну грузового поезда приблизился на недопустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением 27,5 кВ. В результате он был смертельно травмирован электрическим током.

В текущем году железнодорожники продолжают вести системную работу по предупреждению травматизма в зоне движения поездов. Сотрудники магистрали регулярно организуют информационные акции в школах, расположенных в пристанционных населенных пунктах, совместно с инспекторами транспортной полиции проводят профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений правил перехода через железнодорожные пути.

Забайкальская железная дорога призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать об угрозах окружающих, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.