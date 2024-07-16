Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Благотворительный забег «Достигая цели» в честь Дня железнодорожника пройдет в Самаре 4 августа

2024-07-16 09:08
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

4 августа 2024 года в Самаре, на территории парка имени Гагарина (вход со стороны ул. Советской Армии), с 09:00 до 14:00 пройдет спортивно-музыкальный праздник для всей семьи, приуроченный ко Дню железнодорожника.

В рамках мероприятия организуется благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 и 10000 метров. Регистрация обязательна и доступна на сайте Russiarunning.com.

Собранные средства от участия в забеге будут перечислены в пользу Самарской региональной благотворительной общественной организации «Самарский областной родительский комитет «Доверие».

Гостей праздника ждут конкурсы, мастер-классы, розыгрыши призов и выступление артистов, лучшая танцевальная музыка, диджеи и многое другое. Для детей будут работать сладкие зоны и интерактивные площадки.

Кроме того, с 22 июля по 2 августа (в будние дни), участвуя в викторине одной из ведущих самарских радиостанций (101.5 FM), можно будет побороться за главный приз, розыгрыш которого состоится 4 августа на главной сцене праздника.

Куйбышевская железная дорога приглашает всех желающих принять участие в праздничном мероприятии, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

