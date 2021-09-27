В конце сентября-начале октября изменится расписание некоторых электричек и аэроэкспрессов Павелецкого направления Московской магистрали

10:11

С 30 сентября по 12 октября (кроме воскресенья) изменится расписание нескольких электричек Павелецкого направления Московской железной дороги и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово. Во время специальных технологических «окон» железнодорожники уложат около 2 км бесстыкового пути на участке Домодедово – Бирюлево-Товарная. Новые бесстыковые, или «бархатные», пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

Обращаем внимание пассажиров, что в эти дни с 21:00 до 08:00 у некоторых электричек и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления и прибытия, несколько поездов проследуют без остановки на платформах Булатниково и Калинина.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.