Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Молодые железнодорожники из шести регионов России собрались на форуме в Ярославле

2024-07-17 17:51
Молодые железнодорожники из шести регионов России собрались на форуме в Ярославле
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Молодые работники Северной железной дороги из Ярославской, Вологодской, Костромской, Ивановской, Архангельской областей и Республики Коми собрались на молодежном форуме в Ярославле. Мероприятие проходит 17-19 июля, оно объединило более 150 сотрудников из 44 структурных подразделений: рабочих, специалистов, молодых руководителей, студентов.

«Сегодня «Российским железным дорогам» нужны активные и смелые специалисты, открытые для новых знаний и готовые к движению вперед. Уверен, что молодежь Северной магистрали получит на форуме знания и опыт для дальнейшего развития и успешного выполнения профессиональных задач», – отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Программа форума ориентирована на раскрытие тем «Год железнодорожных традиций в ОАО «РЖД» и «Год семьи в РФ» и будет включать в себя различные форматы: просветительские лекции, экспертные сессии, панельные дискуссии, командообразующие тренинги, спортивные мероприятия, мотивационные встречи с лидерами из разных сфер.

Участники форума познакомятся с выдающимися руководителями и ветеранами магистрали, рассмотрят передовые рационализаторские и инновационные предложения, научатся правильным коммуникационным стратегиям и приобретут лидерские навыки, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru