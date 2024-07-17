Молодые железнодорожники из шести регионов России собрались на форуме в Ярославле

17:51

Молодые работники Северной железной дороги из Ярославской, Вологодской, Костромской, Ивановской, Архангельской областей и Республики Коми собрались на молодежном форуме в Ярославле. Мероприятие проходит 17-19 июля, оно объединило более 150 сотрудников из 44 структурных подразделений: рабочих, специалистов, молодых руководителей, студентов.

«Сегодня «Российским железным дорогам» нужны активные и смелые специалисты, открытые для новых знаний и готовые к движению вперед. Уверен, что молодежь Северной магистрали получит на форуме знания и опыт для дальнейшего развития и успешного выполнения профессиональных задач», – отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Программа форума ориентирована на раскрытие тем «Год железнодорожных традиций в ОАО «РЖД» и «Год семьи в РФ» и будет включать в себя различные форматы: просветительские лекции, экспертные сессии, панельные дискуссии, командообразующие тренинги, спортивные мероприятия, мотивационные встречи с лидерами из разных сфер.

Участники форума познакомятся с выдающимися руководителями и ветеранами магистрали, рассмотрят передовые рационализаторские и инновационные предложения, научатся правильным коммуникационным стратегиям и приобретут лидерские навыки, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.