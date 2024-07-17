Почти 12,5 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской железной дороги в I полугодии

17:43

Специализированную помощь на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали в январе-июне 2024 года оказали почти 12,5 тыс. маломобильным пассажирам. Это на 8,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В июне 2024 года помощь оказали более 2,5 тыс. пассажирам с ограниченными физическими возможностями. Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений за 6 месяцев текущего года в Центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (2869 шт.), Киров (2399), Казань (1381) и Ижевск (946).

Сотрудники Центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказывают бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.