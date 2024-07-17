Свердловская железная дорога разработала ускоренный сервис по отправке наливных грузов в контейнерах из Тюмени в Китай

16:29

Свердловская магистраль организовала в Тюмени сервис по ускоренной отправке наливных грузов в 20-футовых контейнерах со специальными эластичными емкостями-вкладышами (флекситанками). В июне состоялась тестовая отправка поезда с крупной партией рапсового масла (3,2 тыс. тонн) со станции Войновка в Китай. Теперь такие ускоренные «флекси-поезда» будут отправляться на регулярной основе, в соответствии с утвержденным производителем графиком поставок продукции на экспорт.

Комплексный сервис включает доставку контейнеров с флекситанками автотранспортом с производственной площадки в Заводоуковске на железнодорожный терминал, оформление пакета перевозочных документов, формирование и отправку поезда. К месту назначения экспресс следует с повышенной скоростью по специально разработанному расписанию.

Ускоренные контейнерные сервисы пользуются повышенным спросом у грузоотправителей СвЖД. Они позволяют предприятиям доставлять продукцию (в том числе на экспорт) быстрее и «точно в срок». Поскольку время отправления и прибытия таких поездов известно заранее, грузовладелец имеет возможность эффективнее планировать логистику, рационально использовать ресурсы, оптимизировать транспортные расходы.

В январе – июне 2024 года по согласованному с клиентом расписанию СвЖД отправила 997 контейнерных поездов, которые перевезли 1,8 млн тонн грузов. На постоянной основе грузы в контейнерах перевозятся по 155 направлениям (+24 новых маршрута в январе – июне 2024 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.