17 договоров о целевом обучении заключит Калининградская железная дорога с абитуриентами в 2024 году

12:35

До 25 июля 2024 года молодые люди, желающие получить востребованную железнодорожную специальность, могут подать заявку на целевое обучение в отраслевых вузах Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году Калининградской магистрали выделено 17 квот на заключение договоров с абитуриентами.

Обучение будет проходить в Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I и Российском университете транспорта (г. Москва) по специальностям: «Эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт», «Подвижной состав железных дорог», «Промышленное и гражданское строительство», «Строительство железных дорог, мостов и тоннелей», «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» и другим. Договор о целевом обучении гарантирует оплату учебы за счет компании, прохождение оплачиваемой практики и дальнейшее трудоустройство.

15 выпускников вузов этого года, заключивших договоры с магистралью, уже получили дипломы и будут трудоустроены на предприятия КЖД в ближайшие три месяца. 130 человек продолжают обучение в Москве и Санкт-Петербурге.

Заявки на целевое обучение принимаются на порталах «Работа России» и Госуслуги. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (401) 258-65-08 и +7 (401) 258-63-74, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.