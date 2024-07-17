Горьковская железная дорога приглашает жителей и гостей города принять участие в благотворительном забеге «Достигая цели!»

Открылась регистрация участников благотворительного забега «Достигая цели!«, который состоится 3 августа 2024 года в Нижнем Новгороде в честь Дня железнодорожника.

Праздничная программа пройдет в формате общегородского мероприятия в парке им. Маяковского (Парк Станкозавода) по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Перекопская, м. Заречная.

Железнодорожники готовят для жителей и гостей города развлекательную программу. Главным спортивным событием станет благотворительный забег «Достигая цели!«.

Стать участником забега можно по нескольким дистанциям:

для детей 3-4 лет в сопровождении родителей (152 м);

для детей от 5 до 13 лет (500 м);

для от 10 лет и взрослых (1520 м);

серебряный старт для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет (1520 м);

семейная эстафета для команд из 3-х человек – два родителя и ребенок (1520 м);

для детей от 14 лет и взрослых (3000 м).

Старт забега – 10:00. Вход на мероприятие свободный.

Всем участникам вручат памятную медаль, а за I, II и III места – наградят дипломами и памятными подарками.

Собранные средства будут перечислены в некоммерческую организацию «Фонд «Нижегородский онкологический научный центр» («Фонд «НОНЦ»), помогающий детям, проходящим лечение в онкологическом и гематологическом отделениях НОДКБ, и их семьям. Сайт некоммерческой организации «Нижегородский онкологический научный центр»

Для участия в забеге необходимо наличие медицинской справки. Зарегистрироваться в забеге можно на сайте, выбрать дистанцию и сделать взнос.

Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет с индивидуальным номером и футболкой.

Регистрационный взнос – от 300 до 1200 рублей.

Количество слотов ограничено, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.