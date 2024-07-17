Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Дальневосточной железной дороге открыли два новых разъезда для движения поездов на участке Улак — Февральск в Амурской области

2024-07-17 09:37
На Дальневосточной железной дороге открыли два новых разъезда для движения поездов на участке Улак — Февральск в Амурской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Дальневосточной железной дороге открыто движение по двум новым разъездам на перегонах Апетенок — Ижак и Ижак — Ульяновский Строитель после переключения на новую цифровую систему управления. Разъезд 2720 км и разъезд 2747 км на участке Улак — Февральск в Амурской области были построены в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе работ по обустройству разъездов уложено 5,3 км нового пути, 17 стрелочных переводов, построено 4 моста и 2 водопропускные трубы.

Район строительства, проходящий по берегу Зейского водохранилища, отличается высокой сейсмической активностью, поэтому при строительстве применялись специальные технологии, обеспечивающие дополнительную прочность сооружений.

Местность, где проводились работы, находится в зоне вечной мерзлоты. Для исключения деформирования земляного полотна железнодорожного пути из-за таяния была применена технология «стена в земле», по которой проведена отсыпка горной породы шириной не менее 1,3 м на глубину до 3 м и ее изоляция геотекстилем. Всего на двух разъездах переработано более 120 тыс. кубометров грунта.

Разъезды расположены на важнейшем направлении, по которому в том числе вывозится уголь с Эльгинского месторождения в порты Татарского пролива.

Завершение комплексной модернизации на линии Улак — Февральск, на которой находятся объекты, повысит провозную способность к концу 2024 года до 50 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

