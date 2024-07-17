Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога перечислила почти 9,6 млрд рублей в консолидированные бюджеты и социальный фонд в I полугодии

2024-07-17 09:33
Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд в I полугодии 2024 года составил почти 9,6 млрд рублей.

Так, наиболее крупные налоговые выплаты составили: 7 млрд рублей – в Нижегородской области (включая страховые взносы), почти 724 млн рублей – в Республике Татарстан, порядка 587 млн рублей – в Кировской области, 436 млн рублей – во Владимирской области, 409 млн рублей – в Удмуртской Республике.

Кроме того, выплаты в Чувашской Республике составили 166 млн рублей, в Свердловской области – более 121 млн рублей, в Республике Башкортостан – более 54 млн рублей, в Республике Марий Эл – более 24 млн рублей.

Горьковская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в границах ГЖД, является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты и социальный фонд в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

