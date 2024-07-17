Волонтеры Восточно-Сибирской железной дороги провели более 300 акций с начала года

Волонтеры Восточно-Сибирской железной дороги провели более 300 акций с начала года

09:28

Более 300 различных акций провели волонтеры Восточно-Сибирской железной дороги с начала 2024 года. Мероприятия прошли в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае. В них приняли участие свыше трех тысяч сотрудников магистрали.

Основными направлениями работы добровольцев являются помощь медицинским и социальным учреждениям, благотворительная помощь социально незащищенным слоям населения, реализация культурных, образовательных, экологических проектов, пропаганда здорового образа жизни, профилактика травматизма граждан на железной дороге, а также помощь бездомным животным.

Так, с начала 2024 года более двух тысяч одиноких пенсионеров получили помощь от сотрудников ВСЖД. Волонтеры приобретали для пожилых людей продукты, лекарства, одежду, доставляли их в медицинские учреждения, помогали с оформлением различных документов и решали бытовые вопросы.

Подобную помощь железнодорожники регулярно оказывают также малообеспеченным и многодетным семьям. Помимо сбора вещей и предметов первой необходимости, силами сотрудников ВСЖД для детей проводятся различные мастер-классы, экскурсии в музеи и на предприятия дороги.

Корпоративное волонтерство – важное направление работы компании ОАО «РЖД». В добровольческом движении Восточно-Сибирской железной дороги сегодня состоит более 2700 волонтеров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.