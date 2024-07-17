Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Волонтеры Восточно-Сибирской железной дороги провели более 300 акций с начала года

2024-07-17 09:28
Волонтеры Восточно-Сибирской железной дороги провели более 300 акций с начала года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 300 различных акций провели волонтеры Восточно-Сибирской железной дороги с начала 2024 года. Мероприятия прошли в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае. В них приняли участие свыше трех тысяч сотрудников магистрали.

Основными направлениями работы добровольцев являются помощь медицинским и социальным учреждениям, благотворительная помощь социально незащищенным слоям населения, реализация культурных, образовательных, экологических проектов, пропаганда здорового образа жизни, профилактика травматизма граждан на железной дороге, а также помощь бездомным животным.

Так, с начала 2024 года более двух тысяч одиноких пенсионеров получили помощь от сотрудников ВСЖД. Волонтеры приобретали для пожилых людей продукты, лекарства, одежду, доставляли их в медицинские учреждения, помогали с оформлением различных документов и решали бытовые вопросы.

Подобную помощь железнодорожники регулярно оказывают также малообеспеченным и многодетным семьям. Помимо сбора вещей и предметов первой необходимости, силами сотрудников ВСЖД для детей проводятся различные мастер-классы, экскурсии в музеи и на предприятия дороги.

Корпоративное волонтерство – важное направление работы компании ОАО «РЖД». В добровольческом движении Восточно-Сибирской железной дороги сегодня состоит более 2700 волонтеров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

 

 

 

 

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru