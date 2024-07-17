500 красноярцев зарегистрировались на благотворительный забег «Достигая цели!», посвященный Дню железнодорожника

09:21

Продолжается регистрация участников благотворительного забега «Достигая цели!» – он пройдет в Красноярске 3 августа в честь Дня железнодорожника.

В настоящее время о своем желании стать участником заявили уже 500 человек.

Забег состоится на острове Татышев в формате большого общегородского праздника. Красноярская железная дорога готовит для красноярцев развлекательную программу, которую откроет главное спортивное мероприятие Дня железнодорожника.

В этом году праздник приурочен к 125-летию Красноярской магистрали и пройдет под знаком Года железнодорожных традиций, объявленного в компании РЖД.

Регистрация на благотворительный забег продолжается: стать участником может любой желающий, начиная с 12 лет. Для этого необходимо пройти по ссылке.

Регистрационный взнос – 500 рублей.

Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров. Каждый получит стартовый пакет с именным номером, в который вмонтирован электронный чип, автоматически определяющий время прохождения трассы.

Старт забега будет дан в 10:00.

Всем участникам вручат памятную медаль в честь 125-летия КрасЖД. Победителей, занявших I, II и III места, наградят дипломами и ценными подарками.

Собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Счастливые дети» и направлены на помощь детям-сиротам, а также детям, оставшимися без попечения родителей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.