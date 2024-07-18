Свердловская железная дорога с 25 июля запускает новый маршрут «Финистов» в Нижнюю Туру и Лесной

15:49

С 25 июля 2024 года Свердловская магистраль запускает регулярные электропоезда «Финист» из Екатеринбурга в город Нижняя Тура (Свердловская область). Новая пара пригородных поездов (в Нижнюю Туру и обратно) будет курсировать ежедневно.

С запуском нового маршрута у жителей городов Нижняя Тура и Лесной появится возможность беспересадочного проезда на комфортных электричках до столицы Урала. Ранее пассажиры могли доехать до Екатеринбурга по железной дороге с пересадками в Нижнем Тагиле, Кушве или на станции Выя. Время в пути (с учетом пересадки) достигало 5-8 часов. Сейчас маршрут можно будет предолеть за 4 часа.

Поезд № 7087 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижняя Тура будет отправляться в 16:50 (здесь и далее – время местное), из Нижнего Тагила – в 19:01, прибывать в Нижнюю Туру в 20:44. Поезд № 7088 сообщением Нижняя Тура – Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться в 05:20, из Нижнего Тагила – в 07:30, прибывать в Екатеринбург в 09:21.

Предусмотрены остановки на станциях Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск, о. п. ВИЗ.

Перевозки выполняет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК). Стоимость проезда по полному маршруту составит 622 рубля. Оформить проездные документы можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах. Продажа билетов начинается за 10 суток. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Билеты продаются с указанием мест. При оформлении билета и при посадке в электропоезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.