Почти 13,5 тыс. льготных билетов для семейных путешествий оформили пассажиры в уральские поезда дальнего следования

13:16

Почти 13,5 тыс. билетов по льготным субсидированным тарифам оформили российские семьи в поезда дальнего следования Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) с начала августа. Наибольшее количество льготных поездок на СвЖД оформлено из Екатеринбурга, Тюмени и Перми. Семьи с детьми чаще всего путешествовали к курортным городам Черноморского побережья, Северного Кавказа, а также в Москву, Казань и Санкт-Петербург.

Льготный тариф для семейных поездок в купейных вагонах позволил пассажирам с детьми чаще путешествовать поездами дальнего следования. Стоимость проезда по такому тарифу равна разнице между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне. Благодаря этой скидке стоимость проезда для одного взрослого пассажира и ребенка снижается в среднем на 40% (точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета и производится в кассах АО «ФПК» при приобретении проездного документа).

Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России (включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет. Приобрести билеты по льготному тарифу можно в течение 2021 года только в билетных кассах дальнего следования АО «ФПК» с предъявлением документов, подтверждающих степень родства. Возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.

Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также получить более подробную информацию можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Льготы», а также по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.