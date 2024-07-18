Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Юные железнодорожники провели экскурсию для детей по «Малой Горьковской»

2024-07-18 14:45
Воспитанники Детской железной дороги (ДЖД) Нижнего Новгорода организовали экскурсию «Детская железная дорога: вчера, сегодня, завтра» для детей из социально-реабилитационного центра «Солнышко» Ленинского района. В мероприятии приняли участие около 30 ребят, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и сироты.

Представители волонтерского отряда «Открытые сердца» на Детской железной дороге показали ребятам музей и депо, рассказали о своей летней поездной практике, в ходе которой они выполняют обязанности машиниста, начальника поезда, проводника, контролера-ревизора и других.

Кроме того, дети узнали о кружках технического моделизма, робототехники, спорта, вокальной студии и студии изобразительного искусства.

Юные железнодорожники также рассказали ребятам об основных правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта и вручили тематические памятки, агитационный материал и памятные сувениры.

В завершение экскурсии участники совершили поездку по маршруту «Родина» – «Счастливая».

Детская железная дорога в Нижний Новгороде – одна из старейших детских магистралей в России. В этому году она отмечает 85-летний юбилей: движение было открыто 8 ноября 1939 года. Сейчас на ней три станции: «Родина», «Пушкино» и «Счастливая». Путешествие по ним занимает около 30 минут, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

