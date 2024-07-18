Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды порядка 3,6 млрд рублей в первом полугодии 2024 года

2024-07-18 11:32
Куйбышевская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды порядка 3,6 млрд рублей в первом полугодии 2024 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сумма налоговых отчислений в первом полугодии 2024 года в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Куйбышевской железной дороги, составила порядка 3,6 млрд рублей.

Так, в Самарской области налоговые выплаты составили более 1,2 млрд рублей, в Республике Башкортостан – более 913 млн рублей, в Республике Татарстан – 715 млн рублей, в Ульяновской области – порядка 275 млн рублей, в Пензенской области – более 268 млн рублей и в Республике Мордовия – более 265 млн рублей.

Куйбышевская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в границах КбшЖД, является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в срок и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru