Куйбышевская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды порядка 3,6 млрд рублей в первом полугодии 2024 года

Куйбышевская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды порядка 3,6 млрд рублей в первом полугодии 2024 года

11:32

Сумма налоговых отчислений в первом полугодии 2024 года в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Куйбышевской железной дороги, составила порядка 3,6 млрд рублей.

Так, в Самарской области налоговые выплаты составили более 1,2 млрд рублей, в Республике Башкортостан – более 913 млн рублей, в Республике Татарстан – 715 млн рублей, в Ульяновской области – порядка 275 млн рублей, в Пензенской области – более 268 млн рублей и в Республике Мордовия – более 265 млн рублей.

Куйбышевская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в границах КбшЖД, является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в срок и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.