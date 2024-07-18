Свыше 600 забытых в поездах вещей возвращено пассажирам Восточно-Сибирской железной дороги

09:42

С начала 2024 года пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге возвращено 660 вещей, забытых или утерянных в поездах дальнего следования.

Чаще всего в вагонах оставляют предметы одежды, документы, телефоны и зарядные устройства к гаджетам. Однако среди утерянного имущества встречаются и необычные вещи. Из находок первого полугодия – цветок в горшке, мешок с фундучной мукой, генератор мыльных пузырей, снегоступы, сварочная маска, огромная карамель на палочке.

В этом году сервису Федеральной пассажирской компании для поиска забытых вещей исполнилось 5 лет. Он начал свою работу в марте 2019 года. За это время с его помощью в поездах дальнего следования формирования ФПК найдено свыше 300 тысяч предметов.

Если пассажиры забыли в поезде свои вещи, подать заявку на их поиск можно на сайте. В бланке нужно указать свое имя, номер телефона, электронную почту и номер билета. Также необходимо подробно описать свои вещи и указать примерное место в вагоне, где они могли быть оставлены.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.