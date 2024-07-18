Новый образовательно-производственный кластер «Железнодорожник Енисейской Сибири» появится в Красноярском крае в 2025 году

Красноярская железная дорога станет площадкой для реализации федерального проекта «Профессионалитет», направленного на практико-ориентированную подготовку востребованных рабочих кадров для предприятий реального сектора экономики.

Соглашение о партнерстве и создании в рамках этого проекта регионального образовательно-производственного кластера «Железнодорожник Енисейской Сибири» подписано в Красноярске между ОАО «РЖД», Министерством образования Красноярского края и ИрГУПСом (его филиал – Красноярский институт железнодорожного транспорта).

Подписи под документом поставили начальник КрасЖД Алексей Туманин, министр образования Красноярского края Светлана Маковская и ректор Иркутского государственного университета путей сообщения Юрий Трофимов.

Согласно документу в кластер, ядром которого будет Красноярский институт железнодорожного транспорта, войдут Красноярская железная дорога, Боготольский техникум транспорта, Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева и филиал «Красноярский» ООО «ЛокоТех-Сервис».

«Кластер «Железнодорожник Енисейской Сибири» – это интеграция профильных учреждений образования и предприятий транспорта, новый уровень для стажировки и практики. Красноярская железная дорога постоянно развивается, и мы заинтересованы в качественной подготовке конкретных специалистов рабочих профессий, востребованных сегодня. Надеюсь, что большая часть из тех 380 ребят, которые в 2025 году начнут обучение на базе этого производственно-образовательного центра, придет на Красноярскую магистраль и будет трудиться во благо экономики региона и всей страны», – рассказал начальник КрасЖД Алексей Туманин.

Проект позволит создать новую образовательную инфраструктуру, соответствующую запросам работодателя. Будут разработаны программы, ориентированные на практические потребности железной дороги, появятся современные учебные лаборатории, мастерские и классы с тренажерами и интерактивными макетами.

«Без железной дороги, без логистики развивать экономику невозможно. Поэтому эстафету федерального проекта «Профессионалитет» в Красноярском крае сейчас принимает кластер транспортной логистики, с включением в него стратегически значимой Красноярской магистрали», – отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

По программе «Профессионалитет» кластер будет готовить специалистов по четырем направлениям: «Строительство железных дорог – путь и путевое хозяйство», «Электроснабжение», «Автоматика, телемеханика и связь», «Техническая эксплуатация железных дорог».

Основным работодателем для выпускников станет Красноярская железная дорога, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.