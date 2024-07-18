Более 170 новых клиентов в сфере грузоперевозок привлек Центр продажи услуг на Горьковской железной дороге в I полугодии

09:24

Сотрудники Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге смогли привлечь 172 новых клиента в сфере грузовых перевозок в январе-июне 2024 года. Это позволило дополнительно перевезти более 2 млн тонн грузов.

Железнодорожники уделяют большое внимание качеству обслуживания клиентов и обрабатывают все входящие в Центр обращения, большинство из которых связаны с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, с погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре ГЖД, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Для повышения качества обслуживания клиентов в ОАО «РЖД» разработаны и активно функционируют цифовые сервисы в сфере грузовых перевозок. На Горьковской железной дороге почти 1,6 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы с помощью автоматизированной системы (АС «ЭТРАН). Кроме того, более 1,7 тыс. пользователей услуг железнодорожного транспорта пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД».

Ранее сообщалось, что почти 90 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) перевезли во всех видах сообщения в границах Горьковской железной дороги за 6 месяцев 2024 года. Это на 15,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.