Западный подход к новому Кузнецовскому тоннелю на БАМе стал двухпутным

2024-07-18 09:16
На Дальневосточной железной дороге открыто движение поездов по второму пути западного подхода к новому Кузнецовскому тоннелю на участке Оунэ — Высокогорная (Хабаровский край). Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе работ уложено 5 км нового пути, 6 стрелочных переводов, построено 2 моста, переработано более 67 тыс. кубометров грунта.

Строительство велось среди отрогов хребта Сихотэ-Алиня, в которых формируются многочисленные притоки реки Верхняя Удоми. Чтобы беспрепятственно пропускать паводковые воды, под железнодорожным путем построено 5 водопропускных труб.

После комплексной реконструкции линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино, на которой расположен участок Оунэ — Высокогорная, ее провозная способность увеличится в два раза с 40 до 82 млн тонн к концу 2024 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

