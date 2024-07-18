Спрос автоматические камеры хранения на вокзалах Забайкальской железной дороги вырос более чем на 14% в первом полугодии

В январе-июне 2024 года на вокзалах Забайкальской железной дороги пассажиры воспользовались сервисом автоматических камер хранения более 33,4 тыс. раз, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Камеры хранения нового типа работают на 21 вокзале магистрали.

Чаще всего ручную кладь и багаж в камерах-автоматах в январе-июне 2024 года оставляли на вокзалах станций Чита-2 (19,8 тыс. фактов оказания услуги), Благовещенск (7,5 тыс.), Белогорск (1,6 тыс.) и Свободный (1,09 тыс.).

В июне 2024 года на вокзале станции Благовещенск в Амурской области установили новую секцию камер, в которой предусмотрены ячейки для крупногабаритного багажа размером 180х50х80. Это уже оценили спортсмены и любители активного отдыха: теперь они могут оставить на хранение спортивный инвентарь, который не помещается в стандартные ячейки. С вводом новой секции на Благовещенском вокзале количество ячеек увеличилось с 58 до 86.

Напомним, что обновленный сервис хранения предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой, а также гибкую систему почасовой тарификации. Оплата осуществляется в том числе с помощью QR-кода, что исключает возникновение очередей и позволяет проводить операции бесконтактным способом. Чек направляется на электронную почту и хранится на мобильном устройстве клиента.

Для удобства посетителей автоматические камеры хранения располагаются на первых этажах зданий вокзалов. Работа организована без выходных круглосуточно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.