Более 30 новых клиентов зарегистрировались на маркетплейсе «РЖД Маркет» в I полугодии 2024 года

15:47

36 новых клиентов на Куйбышевской магистрали зарегистрировались на площадке «РЖД Маркет» в I полугодии 2024 года. Всего в январе-июне этого года в рамках заказов, оформленных через «РЖД Маркет», по Куйбышевской железной дороге отправлено более 340 вагонов.

Популяризацией сервиса на Куйбышевской магистрали занимаются Центры продажи услуг ОАО «РЖД», расположенные в Самарской, Ульяновской, Пензенской областях и Республиках Башкортостан и Татарстан.

Сервис позволяет продавать и покупать товары с доставкой до конечного потребителя. С его помощью производитель получает возможность выйти на новые рынки сбыта, а покупатель – сравнить цены предложений продавцов и выбрать самые выгодные позиции. В частности, компании, расположенные в зоне ответственности Куйбышевской железной дороги, используют электронную платформу для публикации и продажи своей продукции (щебень, кирпич, продовольственные товары и др.).

В текущем году регистрироваться и осуществлять сделки на площадке стало еще проще. Для этого необходимо пройти по ссылке. Для регистрации можно использовать не только квалифицированную, но и простую электронную подпись (наличие специального физического носителя-ключа не требуется), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.