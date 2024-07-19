Более 13 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок собрано через фандоматы на вокзалах Калининградской железной дороги в I полугодии 2024 года

14:40

4 фандомата для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок установлено на вокзалах Калининградской железной дороги. В январе-июне 2024 года с их помощью было собрано и отправлено на вторичную переработку более 13 тыс. единиц тары.

Аппараты работают на Южном и Северном вокзалах Калининграда, а также на станциях курортных городов – Светлогорск и Зеленоградск. Первый из них был установлен на Южном вокзале весной 2023 года, остальные – в апреле текущего. Только за май-июнь пассажиры пригородных поездов, отправляющихся и прибывающих на Северный вокзал, в Зеленоградск и Светлогорск, сдали на переработку более 10 тыс. единиц вторсырья.

Фандоматы выгружают по мере наполнения – не реже двух раз в месяц. Пассажиры могут участвовать в бонусной программе. Для этого необходимо скачать на смартфон приложение или зарегистрироваться в программе Ecoplatform, далее во время сдачи тары указать свой номер телефона. Накопленные экобонусы обмениваются на скидки и баллы партнеров проекта, в число которых входят супермаркеты, предприятия общепита, сервисы доставки товаров и готовой еды.

Использование фандоматов на вокзалах способствует снижению нагрузки на окружающую среду и выстраиванию эффективной системы обращения с отходами, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.