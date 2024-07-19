ОАО «РЖД» представляет проект воссоздания Музыкального вокзала на фестивале в Павловске

14:00

20 июля в Павловске открывается XXIV ежегодный фестиваль цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет», организованный при поддержке ОАО «РЖД».

Каждый год музей-заповедник посвящает фестиваль выдающейся личности или событию, которые связаны с Павловском. В 2024 году темой фестиваля стала работа над проектом воссоздания Павловского музыкального вокзала – уникального памятника архитектуры, сыгравшего большую роль в истории культуры и железных дорог России.

«Оформлено право собственности Российской Федерации на объект «Музыкальный вокзал» и состоялась передача объекта Росимуществом в оперативное управление Государственного музея-заповедника «Павловск». Теперь мы можем приступать к работам по его воссозданию», – рассказал первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.

Посетители фестиваля смогут познакомиться с историей знаменитого Музыкального вокзала, который был важным культурным центром Российской империи на рубеже XIX–XX веков. В Колонном зале Павловского дворца откроется выставка, на которой представлены музейные предметы из собраний Павловска и Музея железнодорожного транспорта, связанные с историей вокзала.

Экспозиция охватывает события от укладки первого рельса Царскосельской железной дороги до современности: посетители смогут детально рассмотреть макет и планы по воссозданию одной из главных филармонических площадок. Выставка «Павловский музыкальный вокзал: история, наследие, возрождение» будет открыта для посетителей с 21 июля 2024 года по 20 января 2025 года.

«Всем сердцем поддерживаю идею воссоздания в Павловске Музыкального вокзала с момента ее зарождения и благодарю компанию «Российские железные дороги» и государственный музей-заповедник «Павловск» за сохранение наследия русской культуры, воплотившееся в таком уникальном проекте. Впереди нас ждет большая работа, но уверена, что воссоздание Музыкального вокзала даст стимул развитию культурного туризма и возрождению музыкально-художественных традиций нашей страны», – отметила заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, член Совета по реализации проекта воссоздания Музыкального вокзала в Павловске Любовь Совершаева.

В программе фестиваля — концертно-развлекательная и флористическая программы. В парке музыканты исполнят произведения, звучавшие когда-то со сцены Музыкального вокзала. Перед зрителями выступят лучшие представители современной музыкальной культуры различных направлений – солисты Мариинского и Михайловского театров, симфонические и военные духовые оркестры. Цветочные композиции, которые традиционно к празднику создают садовники музея-заповедника, на этот раз будут связаны с музыкой, в частности, с произведениями Штрауса, когда-то звучавшими в Павловске.

«Многие поколения петербуржцев мечтали о возрождении легендарного Павловского музыкального вокзала как одной из лучших музыкальных площадок России. В честь этого знаменательного события для гостей праздника будет звучать «Музыка цветов и паровозов» — так мы назвали наш фестиваль», – подчеркнула директор государственного музея-заповедника «Павловск» Вера Дементьева.