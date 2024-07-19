Отправление грузовых поездов по расписанию на Горьковской железной дороге в I полугодии 2024 года увеличилось на 50%

13:20

Горьковская железная дорога в январе-июне 2024 года отправила более 200 грузовых поездов по расписанию, которые перевезли почти 200 тыс. тонн грузов. Это в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Грузовые поезда, следующие по специально разработанному расписанию, – это один из самых популярных видов графиковых сервисов, которые Горьковская магистраль предоставляет клиентам в сфере грузоперевозок.

По словам начальникам Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, отправление грузовых составов по специальному графику позволяет пользователям услуг экономить на стоимости перевозки, сокращать сроки доставки грузов, организовывать ритмичные поставки, а также эффективно взаимодействовать с бизнес-партнерами.

Клиенты ГЖД заинтересованы в отправлении грузов контейнерными поездами и грузовыми экспрессами. За 6 месяцев 2024 года на Горьковской железной дороге сформировано более 260 контейнерных поездов общим весом порядка 500 тыс. тонн и почти 100 грузовых экспрессов, которые перевезли порядка 200 тыс. тонн грузов.

Добавим, что в 2024 году Горьковской магистралью совместно с партнерами был разработан новый маршрут контейнерных перевозок. Так, начались экспортные перевозки контейнеров с пиломатериалами в Китай со ст. Позимь в Удмуртской республике через станцию Находка-Восточная в Приморском крае, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.