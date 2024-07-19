Дополнительные электрички Екатеринбург – Камышлов будут курсировать в день фестиваля UralTerraJazz

11:59

Для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz, который пройдет в Камышлове 3 августа, Свердловская железная дорога по традиции назначит дополнительные пригородные поезда из Екатеринбурга в Камышлов и обратно.

График движения поезда составлен таким образом, чтобы пассажиры успели к началу мероприятия, а вечером по возвращении в столицу Урала смогли пересесть на метро.

Пригородный поезд № 7226 отправится из Екатеринбурга в 08:15 (время местное), далее о. п. Первомайская – 08:23, Шарташ – 08:28, прибытие в Камышлов в 11:00. Время в пути составит 2 часа 45 минут.

Пригородный поезд № 7225 отправится из Камышлова в 21:20, далее Шарташ – 23:32, о. п. Первомайская – 23:36, Екатеринбург – 23:41.

Билеты на «джазовую» электричку можно приобрести с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», терминалов самообслуживания и в пригородных кассах. Продажа откроется за 10 дней до даты отправления поезда. Стоимость проезда в одну сторону составит 210 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.