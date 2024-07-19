Профилактическая акция Красноярской железной дороги «Правила возьми с собой!» прошла в трех субъектах РФ

11:11

Красноярская железная дорога провела масштабную профилактическую акцию «Правила возьми с собой!» на станциях, платформах и перегонах, где в этом году зафиксирован рост нарушений гражданами правил безопасности и произошли случаи травмирования.

Мероприятие охватило более 30 объектов инфраструктуры КрасЖД в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области – всего 15 муниципальных образований, через которые проходит магистраль.

С января по июнь текущего года в этих районах на железной дороге травмировано 26 человек (в том числе 20 – смертельно). Это почти в 2 раза больше, чем за тот же период 2023 года (тогда было 14 пострадавших, из них 11 погибли).

Главная причина таких происшествий – несоблюдение гражданами правил безопасности: попытки пересечь магистраль вне оборудованных переходов или проскочить перед приближающимся поездом, в том числе в наушниках и капюшоне.

Профилактическая акция прошла в необычном «цифровом» формате. В местах ее проведения сотрудники КрасЖД разместили большие плакаты с QR-кодом – ссылкой, ведущей на электронную памятку «Как вести себя на железной дороге» в форме удобной инфографики, ее можно быстро скачать и сохранить на смартфоне. Волонтеры помогали людям сделать это буквально за несколько секунд.

«Мы крайне обеспокоены беспрецедентным ростом количества травмированных, и всеми способами, в том числе профилактическими мероприятиями, призываем людей к ответственному поведению на железной дороге и бережному отношению к себе. Готовя эту акцию, мы учли важную роль цифровых технологий в жизни современного человека. Смартфоны есть практически у всех, и они могут помочь не забывать важнейшие правила безопасности», – отметил главный инженер Красноярской железной дороги Роман Кукишев.

В Красноярске акция прошла на 6 пассажирских платформах, в том числе на оборудованном светофорами пешеходном переходе остановочного пункта Путепровод. Через него следует поток поездов, идущих по Транссибу, при этом здесь фиксируется большой трафик пешеходов.

Только в течение одного часа более 100 человек, пересекавших здесь пути по переходу, отсканировали QR-код и сохранили в своем гаджете правила безопасности.

Красноярская железная дорога напоминает: будьте внимательны и осторожны, транспорт – источник повышенной опасности. Движущийся состав быстро остановить невозможно, даже если применяется экстренное торможение, тормозной путь поезда может достигать 1 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.