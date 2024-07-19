Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Профилактическая акция Красноярской железной дороги «Правила возьми с собой!» прошла в трех субъектах РФ

2024-07-19 11:11
Профилактическая акция Красноярской железной дороги «Правила возьми с собой!» прошла в трех субъектах РФ
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Красноярская железная дорога провела масштабную профилактическую акцию «Правила возьми с собой!» на станциях, платформах и перегонах, где в этом году зафиксирован рост нарушений гражданами правил безопасности и произошли случаи травмирования.

Мероприятие охватило более 30 объектов инфраструктуры КрасЖД в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области – всего 15 муниципальных образований, через которые проходит магистраль.

С января по июнь текущего года в этих районах на железной дороге травмировано 26 человек (в том числе 20 – смертельно). Это почти в 2 раза больше, чем за тот же период 2023 года (тогда было 14 пострадавших, из них 11 погибли).

Главная причина таких происшествий – несоблюдение гражданами правил безопасности: попытки пересечь магистраль вне оборудованных переходов или проскочить перед приближающимся поездом, в том числе в наушниках и капюшоне.

Профилактическая акция прошла в необычном «цифровом» формате. В местах ее проведения сотрудники КрасЖД разместили большие плакаты с QR-кодом – ссылкой, ведущей на электронную памятку «Как вести себя на железной дороге» в форме удобной инфографики,  ее можно быстро скачать и сохранить на смартфоне. Волонтеры помогали людям сделать это буквально за несколько секунд.

«Мы крайне обеспокоены беспрецедентным ростом количества травмированных, и всеми способами, в том числе профилактическими мероприятиями, призываем людей к ответственному поведению на железной дороге и бережному отношению к себе. Готовя эту акцию, мы учли важную роль цифровых технологий в жизни современного человека. Смартфоны есть практически у всех, и они могут помочь не забывать важнейшие правила безопасности», – отметил главный инженер Красноярской железной дороги Роман Кукишев.

В Красноярске акция прошла на 6 пассажирских платформах, в том числе на оборудованном светофорами пешеходном переходе остановочного пункта Путепровод. Через него следует поток поездов, идущих по Транссибу, при этом здесь фиксируется большой трафик пешеходов.

Только в течение одного часа более 100 человек, пересекавших здесь пути по переходу, отсканировали QR-код и сохранили в своем гаджете правила безопасности.

Красноярская железная дорога напоминает: будьте внимательны и осторожны, транспорт – источник повышенной опасности. Движущийся состав быстро остановить невозможно, даже если применяется экстренное торможение, тормозной путь поезда может достигать 1 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru