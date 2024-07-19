Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На пригородные маршруты в Алтайском крае вышли 5 новых пассажирских вагонов

2024-07-19 11:03
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО «РЖД» продолжает обновление парка пригородных пассажирских вагонов в Алтайском крае. 16 июля на перроне железнодорожного вокзала Барнаул перед первым рейсом состоялась презентация нового подвижного состава для пассажиров, представителей Министерства транспорта Алтайского края и журналистов.

В этот день 5 современных вагонов на локомотивной тяге были включены в состав пригородных поездов, курсирующих по направлениям Барнаул — Славгород, Барнаул – Ребриха, Барнаул – Алейская, Барнаул – Рубцовск. Еще один поступивший на днях вагон находится в стадии оформления и в ближайшие дни также выйдет в рейс.

Новые вагоны, изготовленные ОАО «Тверской вагоностроительный завод», оборудованы кондиционерами, системой обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. В каждом вагоне для пассажиров предусмотрены персональные розетки и USB-разъемы. Их срок службы – 40 лет.

Инвестиции ОАО «РЖД» на приобретение нового подвижного состава превысили 380 млн рублей.

Напомним, что в 2023 году в рамках инвестиционной программы холдинга в регион поступило 3 новых электропоезда серии ЭП3Д, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

