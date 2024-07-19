На Алтае поздравили полуторамиллионного пассажира скорого пригородного поезда «Калина красная»

10:49

19 июля в скором пригородном поезде «Калина красная» сообщением Барнаул – Бийск поздравили полуторамиллионного пассажира. Счастливый билет на поезд приобрела жительница Барнаула Ксения Кобелева.

Перед отправлением состава из столицы Алтайского края сертификат на бесплатную поездку и подарки ей вручили заместитель начальника дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов, министр транспорта региона Антон Воронов и генеральный директор АО «Алтай-Пригород» Владимир Устинов.

Юбилейный пассажир был определен с помощью системы, которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах, поездах, терминалах самообслуживания АО «Алтай-Пригород» и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Отметим, что скорый пригородный поезд «Калина красная» был запущен 15 лет назад к 80-летию со дня рождения писателя, актера, режиссера Василия Шукшина.

В настоящее время состав скорого пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов. Они оборудованы мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками и подставками для ног, в каждом кресле вмонтированы разъемы для наушников. Система климат-контроля, обеззараживания воздуха, персональные розетки для зарядки мобильных устройств сделают поездку максимально комфортной и безопасной.

Более подробную информацию можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород» и по телефону: 8 (3852) 29-21-68, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.